Ameliyat nasıl yazılır? Amaliyat mı, ameliyat mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ameliyat'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler ameliyat nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı ameliyat mı, amaliyat mı?

AMELİYAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ameliyat'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bacağımdaki kırık için ameliyat olmam gerekeceğini söylediler.

Ameliyat olan arkadaşıma geçmiş olsun ziyaretine gideceğiz.