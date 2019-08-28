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Ameliyat nasıl yazılır? Amaliyat mı, ameliyat mı?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Ameliyat nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı ameliyat mı, amaliyat mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 28.8.2019 16:48
Ameliyat nasıl yazılır? Amaliyat mı, ameliyat mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''ameliyat'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler ameliyat nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı ameliyat mı, amaliyat mı?

AMELİYAT NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''ameliyat'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bacağımdaki kırık için ameliyat olmam gerekeceğini söylediler.

Ameliyat olan arkadaşıma geçmiş olsun ziyaretine gideceğiz.

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Ameliyat nasıl yazılır? Amaliyat mı, ameliyat mı? TDK
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