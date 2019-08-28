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Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı?

Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sitesinde sıkça yapılan yanlışlar köşesinde yer alan kelimelerden bir tanesidir. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Muhatap nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı muhattap mı, muhatap mı? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 28.8.2019 17:05
Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''Muhatap'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler muhatap nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı muhattap mı, muhatap mı?

MUHATAP NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''muhatap'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir daha kesinlikle muhatap olmayacağım.

Onunla muhatap olmama konusunda hala kararlıyım.

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Muhatap nasıl yazılır? Muhattap mı, muhatap mı? TDK
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