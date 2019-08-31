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Bilmem ki nasıl yazılır? Bilmemki mi, bilmem ki mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘Bilmem ki nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı bilmemki mi, bilmem ki mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:45
Bilmem ki nasıl yazılır? Bilmemki mi, bilmem ki mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''bilmem ki'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler bilmem ki nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı bilmemki mi, bilmem ki mi?

BİLMEM Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''bilmem ki'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Neden böyle olduğunu bilmem ki...

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Bilmem ki nasıl yazılır? Bilmemki mi, bilmem ki mi? TDK ile Doğru Yazımı
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