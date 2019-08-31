Bilmem ki nasıl yazılır? Bilmemki mi, bilmem ki mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''bilmem ki'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler bilmem ki nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı bilmemki mi, bilmem ki mi?

BİLMEM Kİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''bilmem ki'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Neden böyle olduğunu bilmem ki...