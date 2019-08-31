İllaki nasıl yazılır? İlla ki mi, illaki mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''gene de'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler illaki nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı illaki mi, illa ki mi?

İLLAKİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''illaki'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

İllaki ben de maça geleceğim diye tutturdu.