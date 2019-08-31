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İllaki nasıl yazılır? İlla ki mi, illaki mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘İllaki nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı illaki mi, illa ki mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 1.9.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 1.9.2019 10:44
İllaki nasıl yazılır? İlla ki mi, illaki mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''gene de'' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler illaki nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı illaki mi, illa ki mi?

İLLAKİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''illaki'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

İllaki ben de maça geleceğim diye tutturdu.

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İllaki nasıl yazılır? İlla ki mi, illaki mi? TDK ile Doğru Yazımı
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