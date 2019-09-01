Urartu Müzesi yeniden ayakta

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Van'da, 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremlerde hasar gören müze binasının yerine Van Kalesi'nin kuzeyinde yapılan ve "dünyanın en büyük Urartu Müzesi" olarak değerlendirilen Van Müzesi'nin turizmini canlandırması bekleniyor. Vali Mehmet Emin Bilmez, "Kısa sürede 1.5 milyon ziyaretçi hedefini yakalamayı ümit ediyoruz" dedi. İpekyolu ilçesinde 21 milyon liraya mal olan müzeye, depremde hasar gören binadan taşınan başta Urartular olmak üzere, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalanların da bulunduğu birçok medeniyete ait 2 bin 524 eser, titizlikle yeni yerlerine yerleştirildi. Canlandırma birimlerinin yanı sıra 23 hol, çocuklar için arkeopark eğitim alanları, kafeterya bulunan müze, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.