Körfezde inşa edilen Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi hizmet vermeye başladı. Esentepe ve Kuzey Mahalleleri'nin kesiştiği orta noktada faaliyetine başlayan ve özellikle bu iki mahalledeki vatandaşlarının eğitim ihtiyaçlarına cevap verecek olan Şehit Eren Bülbül Kültür ve Yaşam Merkezi bir adet kütüphane, bir adet bilgisayar sınıfı, bir adet spor odası ve üç adet dersliği içinde barındırıyor. Dersliklerde Körfez Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde verilecek olan kurslarla ilgili branş belirleme çalışmaları devam ediyor.

Pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek olan Kültür ve Yaşam Merkezi öğrenci ve gençlere rehber öğretmen eşliğinde araştırma yapma imkanı sunacak. Çocuklarımızın ve gençlerimizin okuldan sonraki vakitlerini daha verimli geçirmeleri için bu tür yatırımları yaptıklarını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Kültür ve Yaşam Merkezi halkımızın hem bugününe hem de geleceğine yönelik kalıcı bir yatırımdır. Okumayı daha cazip hale getirmek, kentin kültür hayatına katkı sağlamak ve kitap okuma oranını artırmak belediyemizin başlıca hedefleri arasındadır. Eğitim alanında çalışmalarımız artarak devam edecektir" dedi.