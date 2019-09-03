Bu eylül dopdolu geçecek

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Holding sponsorluğunda düzenlenen 16. İstanbul Bienali, Yedinci Kıta temasıyla 14 Eylül'de açılıyor. Bienal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Pera Müzesi ve Büyükada olmak üzere şehrin üç farklı noktasına yayılacak. Bölgenin uluslararası çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul 14. edisyonu için gün sayıyor. 13 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen Contemporary İstanbul, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Bu yıl fuarda, 22 ülkeden 75 çağdaş sanat galerisi, 510 sanatçı ve 1400'ün üzerinde eser yer alacak.Öte yandan, fotogerçeklik alanında Türkiye'nin öncü isimlerinden sanatçı Nur Koçak'ın 'Mutluluk Resimlerimiz' adlı sergisi bugün SALT Beyoğlu'nda açılıyor. Bir başka önemli sanatçı Canan Tolon'un Türkiye'de ilk kez bir müze çatısı altında gerçekleşen kişisel sergisi "Canan Tolon: Sen Söyle" adlı sergi, 6 Eylül'de İstanbul Modern'de kapılarını açıyor. Pilevneli Dolapdere ve Mecidiyeköy'de 9 Eylül itibariyle açılacak 4 sergi, 13 Eylül'de Meşher'in "Kalıpları Aşınca: Mit, Efsane ve Masallarla Avrupa'dan Çağdaş Seramik" başlıklı ilk sergisi ve Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri özelinde düzenlenen "Abrakadabra" sergisi de sanatseverlerin merakla beklediği etkinlikler arasında.