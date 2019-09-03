Pejmürde ne anlama geliyor? Pejmürde kelimesi ne demek?

Güncel olarak trend olan kelimelerden bir tanesi de pejmürde oldu. Hem sosyal medyada hem de arama motorlarından oldukça fazla araştırılan pejmürde kelimesinin anlamını vatandaşlar merak ediyor. Buna göre; pejmürde ne demek, ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar..

PEJMÜRDE KELİMESİ NE DEMEKTİR, NE ANLAMA GELİR?

Pejmürde kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı vardır. Kılık kıyafet için kullanıldığında yırtık pırtık, eski püskü gibi anlamları bulunur. Pejmürde kelimesi kişi için kullanıldığında ise eski püskü kılıklı, üstü başı dağınık ve perişan anlamlarına gelmektedir. Pejmürde kelimesi genelde perişan etmek anlamında kullanılır..