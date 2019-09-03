Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Pejmürde ne anlama geliyor? Pejmürde kelimesi ne demek?

ne anlama geliyor? Pejmürde kelimesi ne demek?

Sosyal medyada trend olan en son kelime “” kelimesidir. Arama motorlarından en çok aratılanlar arasına giren kelime trend oldu. Vatandaşlar pejmürde kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyorlar. Buna göre; pejmürde kelimesi ne demek, ne anlama geliyor?

Giriş Tarihi: 3.9.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 3.9.2019 17:27
Pejmürde ne anlama geliyor? Pejmürde kelimesi ne demek?

Güncel olarak trend olan kelimelerden bir tanesi de pejmürde oldu. Hem sosyal medyada hem de arama motorlarından oldukça fazla araştırılan pejmürde kelimesinin anlamını vatandaşlar merak ediyor. Buna göre; pejmürde ne demek, ne anlama geliyor? İşte ayrıntılar..

PEJMÜRDE KELİMESİ NE DEMEKTİR, NE ANLAMA GELİR?

Pejmürde kelimesi dilimize Farsça'dan geçmiştir. Sıfat olarak kullanılan pejmürdenin iki anlamı vardır. Kılık kıyafet için kullanıldığında yırtık pırtık, eski püskü gibi anlamları bulunur. Pejmürde kelimesi kişi için kullanıldığında ise eski püskü kılıklı, üstü başı dağınık ve perişan anlamlarına gelmektedir. Pejmürde kelimesi genelde perişan etmek anlamında kullanılır..

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Pejmürde ne anlama geliyor? Pejmürde kelimesi ne demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN