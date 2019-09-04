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'ta 7 bin yıllık balta bulundu

'nin ilçesine bağlı Behram köyündeki 7 bin yıllık Antik Kenti'nde, bu yıl kazılar ilk kez 12 ay devam edecek. Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında yürütülen kazılarda, Erken Bizans Çağı'ndaki gündelik yaşam koşulları aydınlatılıyor. Bu yılki kazılarda, bir atöyle içerisinde günümüzden bin 600 yıl öncesine ait kemikten yapılmış ilginç buluntular ortaya çıkarıldı. En eski yerleşim kanıtı olan ve M.Ö. 5000 yılına tarihlenen Kalkolitik Döneme ait 7 bin yıllık bir baltanın da bulunduğu Assos'ta, farklı çağlara ait bronz sikkeler de buluntular arasında yer alıyor.

DHA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 11:10
Assos'ta 7 bin yıllık granit taş balta bulundu

Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Antik Kenti'ndeki kazılar Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, 25 kişilik kazı ekibiyle sürüyor. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu ve İçdaş firması tarafından destekleniyor. 'de 12 ay kazıların devam edeceği 20 antik kentten biri olan Assos'ta, bu yıl batı kapısı girişi yanındaki han yapısı, konut alanı, Agaro batı girişi, büyük yapı ve Kybele kutsal alanında kazı yapılıyor. Erken Bizans yapılarında koruma ve onarım faaliyetleri de sürüyor.

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Assos'ta 7 bin yıllık granit taş balta bulundu
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