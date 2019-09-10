104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği bulundu

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü koordinasyonunda İl Özel İdare ekipleri ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından yürütülen Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi kapsamında 104 yıldır kayıp olan Kumkale Şehitliği'nin yeri tespit edildi. Çanakkale Savaşları Enstitüsü, sivil ve akademik araştırmacıların bir araya gelmesi ile 100 yıla yakın zamandır Türk şehitliklerini ihya ve inşa eden Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından Çanakkale'de kurulmuştu. Enstitü'nün araştırma birimi, Çanakkale Valiliği'nin Anadolu Yakası Şehitlikleri İhya Projesi'ne yapılan bir protokolle akademik destek sağlıyordu.

