Farkındalık semineri: İstanbul ve Sen

Eşsiz bir ülkede yaşamakta olduğumuzun dikkatini çeken Laçinel, gerek jeopolitik konumumuz gerek kaynaklarımız ve insan gücümüz gerekse sahip olduğumuz örf ve adetlerimizin gücünün altını çizdi ve tarihi, doğası, insanı ve değerleri ile dünyaya örnek olabilecek zenginliklerimizi hatırlattı.

"YAŞADIĞIMIZ ŞEHRİN DEĞERİNİ BİLELİM"

DEĞERLERİMİZE TUTUNARAK YÜKSELEBİLİRİZ

Laçinel, "Türkiye'nin sahip olduğu değerleri bilerek ve değerlerimize tutunarak başarabileceğimiz daha çok dönemeç ve kazanılacak fetihler var" dedi. "Tek ve biricik hem Asya hem Avrupa ülkesiyiz, İstanbul'un fethi ile bir çağı kapatıp yeni bir çağ başlatan bir neslin devamıyız." Fatih Sultan Mehmet'in ' Biz toprakları değil gönülleri fethetmeye geldik.' sözündeki hoşgörüye, insana saygıya insana sevgiye bu duyarlılığa sahibiz." diyen Ayşen Laçinel, 'Hiç kimse mükemmel değildir. Bu bilinçte herbirimizin de tek ve biricik olduğunu bilerek güçlü özelliklerimizi geliştirip, bunlara tutunarak güçlü olmayanları güçlendirip, bize engel olan öğretilmiş çaresizlikleri, hayal kırıklıklarını da bilip yüzleşip bunları da atarak varolmaya, varetmeye devam edeceğiz.

YAŞADIĞIMIZ ÜLKE TEK VE BİRİCİK

Önce birey, değerini bilecek ve yaşadığı şehri ülkeyi vatanını; tek biricik olduğunu görecek. Tüm inancı ve gücüyle üretmeye, çalışmaya birlik olarak devam edecek ve sonra da bu bilince liderlik edecek.' sözleri ile insanın ne düşünürse onu büyüteceğinin, altını çizdi.