Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali biber hasadı ile başladı

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfının (GAGEV) iş birliğinde düzenlenen GastroAntep kapsamında, Nurdağı ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 60 dönüm alanda biber hasadı yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, festival dolayısıyla 40 ülkeden ünlü şeflerin Gaziantep'te bir araya geldiğini belirterek, "40 ülkenin kalbi Gaziantep'te atıyor. Gaziantep neresi? Nurdağı neresi? İslahiye neresi? Burası bereketli hilalin tam ortası. Bereketli hilal ne demek? Mezopotamya'nın bereketi demek, Uzak Doğu'dan gelen aromanın bu toprakta olması demek. Alın teri olmazsa olmaz. Toprak tevazuyla, cömertliğiyle insanımıza bereket sunuyor. Güneş, bu coğrafyada çok daha güzel doğuyor. Suyumuz, rüzgarımız sert. Biberimiz kendiliğinden bu lezzete bürünmüyor, insanımız mert, tarlamız cömerttir." diye konuştu.

Bereketli hilalin ortasında hasat yapılan tarlaların kardeşlik sofrası, şifa, sevgi ve aşk tarlası olduğunu ifade eden Şahin, şunları söyledi:

"116 şehir arasında gastronomi alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehiriz, lezzetin başkentiyiz. Dünyanın önemli merkezleri, tıp dünyası, obeziteyle mücadele etmek için biber yiyeceksin diyor. Biber zayıflatıyor, antioksidan etkisi var. Kanseri önleme etkisi var. Biberimiz hem lezzet, hem şifadır. Hep birlikte biberi dünya sofrasına koyacağız. Geçen yıl şehrimize gelen dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler bu lezzeti sofralarında kullandılar, şimdi ülkelerine Nurdağı ve İslahiye'nin biberlerini alıyorlar, market zincirlerinde satılmaya başlandı."

Fatma Şahin, Gaziantep mutfağının, şehrin 12 bin yıllık tarihinde yer alan medeniyetlerden süzülüp gelen zengin kültürel mirasa sahip olduğunu dile getirerek, "500'e yakın yemeği bulunan Gaziantep mutfağındaki çeşitlilikte, ilimizin sahip olduğu tarımsal üretimin önemli rolü var. Elverişli coğrafi ve iklim şartları sayesinde bereketli Gaziantep topraklarında yetişen sebzeler, tahıllar, baklagiller, meyveler, Antep fıstığı, yöremize özgü endemik bitkiler ve baharatlar, zengin mutfağımızın ve özgün yemeklerimizin temel malzemelerini oluşturuyor. İlimizdeki binlerce çiftçi ailenin geçimini sürdürdüğü, yemeklerimize benzersiz lezzet kazandıran ünlü Gaziantep biberi de bu ürünlerimizden sadece birisi. Festivalimizin açılışını biber hasadıyla yapmayı çok anlamlı ve önemli buluyorum." dedi.

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, Türkiye'nin bazı gastronomi şefleri, gurmeler, gastronomi yazarları, çiftçiler ve davetliler katıldı.

Konuşmanın ardından katılımcılarla birlikte biber hasadı gerçekleştirildi.