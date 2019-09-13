Nöroloji merkezine 108 milyon bağışladı

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Harry Potter'ın yazarı JK Rowling, 45 yaşında kaybettiği annesinin adına kurduğu nöroloji araştırmaları merkezine 15.3 milyon sterlin (yaklaşık 108 milyon lira) bağışladı. Edinburgh Üniversitesi'ndeki Anne Rowling Rejeneratif Nöroloji Kliniği, 2010'da JK Rowling'in 10 milyon sterlinlik (yaklaşık 71 milyon lira) bağışıyla kurulmuştu.Anne Rowling 1990'da MS hastalığına bağlı komplikasyonlardan ölmüştü. Klinikte motor nöron (MND), Parkinson ve demans dahil bir dizi nöroloji hastalığının tedavisiyle ilgili araştırmalar yapılıyor. Romanları devlet yardımıyla geçinirken yazmaya başladı.JK Rowling, büyücü çocuk Harry Potter'ın öyküsünü Edinburgh'daki kafelerde, sosyal yardımıyla geçinirken yazmaya başlamıştı. Harry'nin Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki maceralarını anlatan yedi romanla bunlardan uyarlanan film ve müzikaller ve hediyelik eşyalardan milyarlarca dolarlık gelir elde edildi. İngiltere'de yayımlanan Sunday Times gazetesinin en varlıklı kişiler listesine giren JK Rowling'in 750 milyon sterlinlik (yaklaşık 5.3 milyar lira) bir serveti olduğu tahmin ediliyor. Yazar, farklı yardım kuruluşlarına yaptığı milyonlarca sterlinlik yardımlarıyla biliniyor.