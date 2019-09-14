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"En " 'da konser verdi

"En " olarak Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran , sahne aldı.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2019 10:37
En hızlı piyanist İstanbul'da konser verdi

Michael Jackson'ın meşhur parçası "Black or White" ile konsere başlayan Bence, parçanın ardından "İstanbul'a ilk resmi ziyaretim. Daha önce İzmir'e ve İstanbul Havalimanı'na gelmiştim fakat konser için bu ilk seferim. Gelecek yıl çıkması planlanan albümümden kendi bestem olan 'Home' isimli parçayı bu gece ilk kez sizler için çalacağım." dedi.

Bence, konserde aralarında "Home"un yanı sıra "Halloween", "Bad", "Human Nature", "Here Comes The Sun" ve "Despacito"nun da bulunduğu eserleri çaldı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren konserde heyecanlı olduğunu dile getiren Peter Bence, konsere katılım gösteren herkese teşekkür etti.

PETER BENCE

Macaristan'da klasik piyano ve kompozisyon eğitimi alan Bence, daha sonra, ABD'deki Berklee Müzik Akademisi'nde kompozisyon ve piyano tekniği üzerine çalışmalarını sürdürdü. Her müzik türüyle ilgilenmesine rağmen, sanatçının en büyük ilham kaynağı Michael Jackson oldu. Ocak 2012'de, dakikada 765 nota vuruşuyla "Dünyanın En Hızlı Piyanisti" olarak Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Peter Bence'in rekoru o zamandan beri kırılamadı.

Bence, Berklee'deyken Michael Jackson'ın "Bad" adlı parçasına yaptığı düzenlemesiyle birlikte 2015'te YouTube'a videolar yüklemeye başladı ve sadece birkaç gün içinde 10 milyon tıklanarak büyük ses getirdi.

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"En hızlı piyanist" İstanbul'da konser verdi
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