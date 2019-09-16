Afrodisyas için uluslararası festival yapılacak

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UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan, Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisyas Antik Kenti'nin tanıtımı amacıyla, 15-19 Ekim arasında "Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim'i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisyas Fotoğraf Kültür Sanat ve Turizm Festivali" gerçekleştirilecek. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, İzmir'de festivalin tanıtımı için yapılan toplantıda etkinliğin fotoğraf, kültür ve sanat içerikli olacağını Afrodisyas'ın ortaya çıkarılıp tanıtılmasında büyük emeği olan usta fotomuhabiri Ara Güler ve arkeolog Kenan Tevfik Erim'in de anılacağını kaydetti. Soley, 4 günlük festivale festivale yurt içinin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Ukrayna'dan 20 fotoğraf derneği, birçok fotoğraf sanatçısı ile halk oyunları ekiplerinin katılacağını dile getirdi. 1964'te bir baraj açılışı için bölgeye gazeteci olarak giden Ara Güler yolunu kaybedince Afrodisyas Antik Kenti'ni ilk kez fotoğraflamıştı.