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Bozcaada’da festival coşkusu

’nin en popüler adası Bozcaada, Eylül ayında yepyeni bir festivale ev sahipliği yaptı: ! Spor, lezzet ve müziği bir arada sunan festival tarihlerinde adanın dört bir yanına dağılarak, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşattı. İki günlük festival Bozcaada’nın muhteşem doğası ve bağlarında yapılan koşu yarışlarının yanı sıra zumba, yoga ve sokak tenisi gibi farklı spor dallarıyla renklendi Gündüz spor etkinlikleriyle adayı ele geçiren festivalin akşamları ise müzikle taçlandı.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 10:54
Bozcaada’da festival coşkusu

Kuzey Ege'nin incisi ve Türkiye'nin en popüler tatil adası Bozcaada, Eylül ayında yepyeni bir festivale ev sahipliği yaptı: Run The Island Bozcaada! 13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenen festivalde spor, lezzet ve eğlence bir aradaydı.

SPOR VE EĞLENCE İÇ İÇE

Bu yıl ilk kez düzenlenen Run the Island Bozcaada, spor turizmi alanında hem Türkiye'nin hem de Bozcaada'nın uluslararası arenada tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor. Katılımcılar doğa harikası adanın yollarının yanı sıra çok sevilen bağlarının arasından koştu. Koşunun yanı sıra zumba, yoga, spinning, sokak tenisi gibi birbirinden renkli spor aktiviteleriyle birlikte çocuklara özel etkinlikler de festival takviminde yer aldı. Gündüz sporun farklı dallarıyla renklenen etkinlik kapsamında özel mekanlarda düzenlenen davetlerle Bozcaada'nın özel lezzetleri katılımcıların beğenisine sunuldu.

46.500 TL DEĞERİNDE ÖDÜL

Run the Island Bozcaada koşusuna katılanlar, 21K Yarışı, 11K Yarışı, Göztepe Tırmanma Etabı, 36-44 Yaş, 45-54 Yaş, 55-64 Yaş, 65 Yaş Üstü ve Çocuk Yarışı kategorilerinde yarıştı. Heyecanlı müsabakaların sonunda dereceye giren sporculara toplamda 46 bin 500 TL değerinde ödül dağıtıldı.

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