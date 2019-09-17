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"" filminin basın gösterimi yapıldı

Türkiye'nin 2020'de gerçekleştirilecek 92. Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlenen "Aslı" filmi 20 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 17.9.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 17.9.2019 17:00
Bağlılık Aslı filminin basın gösterimi yapıldı

Yaklaşık 2 saat 15 dakika süren "Bağlılık Aslı" filminin konusu, özetle şöyle:

"Genç bir kadın olan Aslı, bebeğini dünyaya getirmek için işinden ayrılır. Doğumun üzerinden geçen birkaç ayın ardından ise işe başlaması için bakıcı arayan Aslı, uzun süre istediği kişiyi bulamaz. Annesinden küçük yaşta ayrılmak zorunda kalan Aslı, kızı Zeynep için aradığı bakıcıyı uzun arayışlar sonunda bulur. Gülnihal'in, bebeğe bakmak için Aslı'nın hayatına girmesi, Aslı'nın iç hesaplaşmasını, bebeğiyle olan ilişkisini ve kendi varoluşuyla ilgili meseleleri sorgulamasına sebep olur."

Son olarak "Buğday" filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Üçlemesi"nin ilk halkası olan "Aslı" filmi, 20 Eylül'de vizyona girecek.

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"Bağlılık Aslı" filminin basın gösterimi yapıldı
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