Tarihi mezar taşları müzede sergileniyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli yürütülen kazı çalışmalarıyla birçok eser gün yüzüne çıkarılıyor, ayakta kalan tarihi yapılar restore edilerek turizme kazandırılıyor. Kentte 1375 yılında Ahmet Gazi Medresesi, 2019'da tamamlanan restorasyonunun ardından müze olarak hizmet vermeye başladı. Bölgedeki mezar taşlarının sergilendiği medresede, ilerleyen dönemlerde taş eserlerin de sergilenmesi planlanıyor. Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, yaptığı açıklamada, Ahmet Gazi Medresesi'nin Beçin Antik Kentindeki en görkemli yapılardan olduğunu söyledi.

Kentte Menteşe Beyliği, erken Osmanlı Dönemi ile Osmanlı Devri'nin geçiş döneminden mezar taşlarının bulunduğunu anlatan Pektaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Beçin Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mezar taşları Ahmet Gazi Medresesi'nde sergilemeye başlandı. Kufi Sülüs Kitabeleri'nin yanı sıra dönemin karakterini yansıtan süsleme kompozisyonlarının yer aldığı mezar taşları burada sergileniyor. Türk taş işçiliğinin ve sanatının, mezar taşı sanatının en güzel örnekleri ziyaretçilerini bekliyor. Özellikle Beylikler Dönemi mezar taşları konusunda Türkiye'deki önemli müzelerden biri burası. Mezar taşlarında ölen kişilere ait bilgiler de yer alıyor. Çok çeşitli yazı fonları ile karşılaşıyoruz."

Mezar taşlarından bazılarında kitabeyi yazan kişilerin isimleri ve imzaları bulunduğunu belirten Pektaş, bu durumun da mezar taşlarında çok görülen hususlardan olmadığını ifade etti. Sergilenen mezar taşlarının bu açıdan da önem taşıdığına değinen Pektaş, bu nedenle Beçin Mezar Taşları'nın biraz daha özel olduğunu kaydetti.