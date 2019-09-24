Ardı ardına nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'ardı ardına nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Ardı ardına nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

ARDI ARDINA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ardı ardına ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'ARDI ARDINA' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Programa ardı ardına uymaya çalışıyor.

Ardı ardına müşteri geliyor.

