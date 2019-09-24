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ve Topkapı rekora koşuyor

EVRİN GÜVENDİK Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 24.9.2019
Ayasofya ve Topkapı rekora koşuyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verileri müze ve ören yerlerini son 3.5 yılda yaklaşık 80 milyon kişinin ziyaret ettiğini ortaya koydu. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin gözdesi bu yılın ilk 6 ayında 1 milyon 810 bin 669 ile Ayasofya müzesi oldu. 2016, 2017 ve 2018 yıllarının en çok ziyaret edilen müzesi unvanına sahip Topkapı Sarayı müzesini ise 2019'un ilk 6 ayında 1 milyon 718 bin 734 kişi ziyaret etti. 2016-2019 yılları arasında en popüler 5 müze ve ören yeri ise Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nın ardından Pamukkale ören yeri, İzmir Efes ile Nevşehir Göreme Ören yeri oldu.
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Ayasofya ve Topkapı rekora koşuyor
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