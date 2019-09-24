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Günübirlik nasıl yazılır? Günü birlik mi, günübirlik mi? ile Doğru Yazımı

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüde düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Günübirlik nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ye göre bu kelimenin doğru yazımı günübirlik mi, günü birlik mi? İşte tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:59
Günübirlik nasıl yazılır? Günü birlik mi, günübirlik mi? TDK ile Doğru Yazımı

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''günübirlik '' kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan kişiler günübirlik nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı günübirlik mi, günü birlik mi?

GÜNÜBİRLİK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''günübirlik'' olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

GÜNÜBİRLİK DOĞRU YAZILIŞI

Günübirlik bir şehir turuna çıkacağız.

Yarın günübirlik Ankara'ya gidiyorum.

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Günübirlik nasıl yazılır? Günü birlik mi, günübirlik mi? TDK ile Doğru Yazımı
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