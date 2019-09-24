Ucu ucuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK yazım kılavuzu

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'ucu ucuna nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Ucu ucuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

UCU UCUNA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ucu ucuna ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'UCU UCUNA' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Bu sabah kuzenimin ucu ucuna derse yetişmiş.

Hedefimizi ucu ucuna yakaladık.

