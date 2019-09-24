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Ucu ucuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? yazım kılavuzu

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de yazım yanlışlarıdır. ’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün binlerce kelime sorgulatılmaktadır. Özellikle birleşik kelimeler ile ilgili yanlışlar çok sık yapılmaktadır. ‘Ucu ucuna’ kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Peki, ucu ucuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ’ya göre doğru yazımı!

Giriş Tarihi: 24.9.2019 16:51
Ucu ucuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK yazım kılavuzu

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'ucu ucuna nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, Ucu ucuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

UCU UCUNA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ucu ucuna ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'UCU UCUNA' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER
Bu sabah kuzenimin ucu ucuna derse yetişmiş.
Hedefimizi ucu ucuna yakaladık.

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Ucu ucuna nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK yazım kılavuzu
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