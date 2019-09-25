Deklanşör nasıl yazılır? TDK'ya göre deklanşor mu deklanşör mü?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''deklanşor" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar deklanşör nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru deklanşör mü deklanşor mu?

DEKLANŞÖR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''deklanşör" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Eski fotoğraf makinelerinde deklanşöre basınca ses gelirdi.

YANLIŞ KULLANIM: Deklanşor tuşu siyah artık bunu sana kaç defa söyleyeceğim?