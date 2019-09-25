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? 'ya göre deklanşor mu deklanşör mü?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ya göre bu kelimenin doğru yazımı deklanşor mu deklanşör mü? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 11:53
Deklanşör nasıl yazılır? TDK'ya göre deklanşor mu deklanşör mü?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''deklanşor" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar deklanşör nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru deklanşör mü deklanşor mu?

DEKLANŞÖR NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''deklanşör" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Eski fotoğraf makinelerinde deklanşöre basınca ses gelirdi.

YANLIŞ KULLANIM: Deklanşor tuşu siyah artık bunu sana kaç defa söyleyeceğim?

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Deklanşör nasıl yazılır? TDK'ya göre deklanşor mu deklanşör mü?
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