Erozyon nasıl yazılır? TDK'ya göre erezyon mu erozyon mu?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre erozyon nasıl yazılır, erezyon mu erozyon mu? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Erozyon nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "erozyon" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Toprak erozyonu tehlikesine karşı dikkat etmeliyiz.

YANLIŞ KULLANIM: Kültür erezyonuna karşı önlemlerimizi almamız gerekiyor.

DOĞRU KULLANIM: Neden bilmiyorum erozyon konulu konferansa katılmak istiyor.

YANLIŞ KULLANIM: Erezyon için okullarda eğitim veriliyor.