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? TDK'ya göre parakende mi perakende mi?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada TDK'ya göre ? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğrusu parakende mi perakende mi? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:40
Perakende nasıl yazılır? TDK'ya göre parakende mi perakende mi?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre perakende nasıl yazılır, parakende mi perakende mi? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Perakende nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "perakende" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Perakende satın almak çok mantıklı ve oldukça ucuz.

YANLIŞ KULLANIM: Aracısız bir şekilde parakende satın almak çok olağan.

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Perakende nasıl yazılır? TDK'ya göre parakende mi perakende mi?
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