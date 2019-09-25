Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu. Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlem ve sevgiyi dile getirdi. "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyundaki rolüyle Filiz Demiralp, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "12 Öfkeli" adlı oyundaki performansıyla İrfan Kılınç layık görüldü. "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"nü Eda Aydınlı, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"nü Mustafa Kurt, "Onur Ödülü"nü Ömer Atilla Sav aldı.