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Ödülleri sahiplerini buldu

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 25.9.2019
Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu. Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlem ve sevgiyi dile getirdi. "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Lena, Leyla ve Diğerleri" adlı oyundaki rolüyle Filiz Demiralp, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "12 Öfkeli" adlı oyundaki performansıyla İrfan Kılınç layık görüldü. "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"nü Eda Aydınlı, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"nü Mustafa Kurt, "Onur Ödülü"nü Ömer Atilla Sav aldı.
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Sadri Alışık Ödülleri sahiplerini buldu
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