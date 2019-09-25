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? 'ya göre seyehat mı seyahat mı?

İmla kuralları dil bilgisi açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Bu noktada 'ya göre ? sorusu da en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaktadır. Hem iş hayatınızda hem sınav hazırlıkları aşamasında dil bilgisi ve kelimelerin doğru kullanımı çok önemlidir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde kelimenin doğrusu seyehat mı seyahat mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 25.9.2019 12:43
Seyahat nasıl yazılır? TDK'ya göre seyehat mı seyahat mı?

Türk Dil Kurumu, dil bilgisi kurallarının bir numaralı rehberidir. TDK'ya göre seyahat nasıl yazılır, seyehat mı seyahat mı? Bu soru da imla kurallarını araştıran kişilerin cevap aradığı noktalardan biri olarak dikkat çekiyor. Seyahat nasıl yazılır? İşte cevabı...

Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru kullanım biçimi "seyahat" olarak dikkat çekmektedir.

DOĞRU KULLANIM: Sağlıklı bir seyahat için olmazsa olmaz güzel bir kitap.

YANLIŞ KULLANIM: Bundan önceki yurt dışı seyehatlerimde aradığımı bulamadım.

DOĞRU KULLANIM: Daha önce anlaştığım seyahat firması beni kandırmış.

YANLIŞ KULLANIM: Olmazsa olmazlarım arasında Şubat ayında güzel bir kış seyehati...

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Seyahat nasıl yazılır? TDK'ya göre seyehat mı seyahat mı?
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