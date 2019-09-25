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? Trabzan mı tırabzan mı?

Her gün binlerce kelimenin doğru yazımı konusunda farklı araştırmalar yapılıyor. Yazımı konusunda tereddüte düştüğünüz kelimelerin doğru yazılışlarını sabah.com.tr üzerinden de öğrenebilirsiniz. ‘’Trabzan nasıl yazılır’’ sorusunun cevabı da en sık yapılan hatalar arasında yer almaktadır. Peki, ’ya göre bu kelimenin doğru yazımı trabzan mı tırabzan mı? İşte cevabı...

Giriş Tarihi: 25.9.2019 12:47
Tırabzan nasıl yazılır? Trabzan mı tırabzan mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi yazım hatalarıdır. Bu konuda doğru sandığımız ama aslında yanlış yazdığımız birçok kelime bulunmaktadır. Onlardan bir tanesi de ''tırabzan" kelimesidir. Bu kelimenin yazımı konusunda çelişki yaşayan vatandaşlar trabzan nasıl yazılır sorusunun cevabını araştırmaktadır. TDK'ye göre bu kelimenin doğru yazımı tırabzan mı trabzan mı?

TIRABZAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımı ''tırabzan" olarak yazılır. Aşağıda cümle içerisinde doğru örnekleri görebilirsiniz.

DOĞRU KULLANIM: Tırabzanlardan aşağıya inince onu gördüm.

YANLIŞ KULLANIM: Trabzanları nasıl aştı da geldi bilmiyorum.

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Tırabzan nasıl yazılır? Trabzan mı tırabzan mı?
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