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Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı, bitişik mi yazılır?

Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi üzerinden gün içerisinde sürekli olarak sorgulamalar yapılmaktadır. Kimisi bilmediği bir kelimenin anlamını ararken kimi de kararsız kaldığı bir kelimenin doğru yazmını sorgulatır. ‘Bir şey nasıl yazılır’ sorusu da bunlardan bir tanesi. Kelimenin birleşik mi ya da ayrı mı yazıldığı konusunda kararsız kalan soluğu ’nın sitesinde alıyor. İşte bu sözcüğün doğru yazılımı.

DIŞ KAYNAKLAR Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 11:28
Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı, bitişik mi yazılır? TDK

Bir şey kelimesinin yazımı ile ilgili birçok kişi kararsız kalmaktadır. Bu kelimenin doğru anlamını öğrenmek isteyen kişiler doğru adresteler. 'Bir şey nasıl yazılır' sorusunun yanıtını TDK'nın resmi internet sitesinden öğrenebileceğiniz gibi bu başlık altından da öğrenebilirsiniz. Bir şey kelimesinin cümle içerisinde doğru ve yanlış kullanımlarına, en sık düşülen hatalara hemen aşağıdaki örneklerden ulaşabilirsiniz.

BİR ŞEY NASIL YAZILIR?

Genellikle birşey olarak yazılır. Cümle içinde birleşik olarak kullanılan bu kelime ayrı olarak yazılmaktadır.

BİR ŞEY BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Bugün senden bir şey isteyeceğim ancak kimsenin haberi olmayacak. DOĞRU

Ne zaman birşey hakkında sana danışsam bana güzel öğütler veriyorsun. YANLIŞ

Babamdan eve gelirken bir şey istedim. Ancak gelirken almayı unutmuş. DOĞRU

Bugün iş yerine gelen adamlar benim hakkımda bir şey söylediler mi? DOĞRU

Öğretmenim bugün yaptığımız derste bana bir şey dedi ancak duyamadığı için istediğini anlayamadım.

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Bir şey nasıl yazılır? Bir şey ayrı mı, bitişik mi yazılır? TDK
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