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Herşey nasıl yazılır? Doğru yazılışı mi, herşey mi?

Yazım yanlışları arasında en sık karşı karşıya kaldığımız birleşik ya da ayrı yazılan sözcüklerdir. Not defterine yazı yazarken, bir arkadaşımızla mesajlaşırken veya benzeri durumlarda tereddüte düştüğümüz anlar yaşayabiliriz. Bunlardan bir tanesi de ‘’ kelimesidir. Bu gibi durumlarda herşey mi, her şey mi diye düşünürüz. Peki ’ya göre kelimenin doğru yazımı nasıldır?

DIŞ KAYNAKLAR Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 15:08
Herşey nasıl yazılır? Doğru yazılışı her şey mi, herşey mi? TDK

Günlük yaşantımızda yazım yanlışları ile sık sık karşı karşıya kalırız. Genellikle birleşik ya da ayrı olarak yazılan kelimeler birçok kişinin kafasını karıştırabilir. Bu gibi durumlarda ise soluğu TDK'nın resmi internet sitesinde alırız. İşte bu sözcüklerden bir tanesi de çok fazla kullandığımız 'her şey' kelimesidir. Türki Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazımını ve örnek cümle içinde kullanımını hemen öğrenebilirsiniz.

HER ŞEY NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre sık sık kafamızı karıştıran 'her şey' ayrı olarak yazılmaktadır. Aşağıda bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örneklere hemen göz atabilirsiniz.

HER ŞEY BİRLEŞİK Mİ AYRI MI YAZILIR?

Her şey bitmeden bir an önce yanıma gelmeni istiyorum. DOĞRU

Bu akşam herşey üst üste geldi. Not defterimi çalışma masamın üzerinde unuttum. YANLIŞ

Her şey bitti dediğim an, atılan son dakika golü büyük sevinç yaşadık. DOĞRU

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Herşey nasıl yazılır? Doğru yazılışı her şey mi, herşey mi? TDK
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