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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Yekaterinburg şehrinde Türk filmlerinin gösterileceği “” başladı.

AA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019 22:26 Güncelleme Tarihi: 27.9.2019 22:28
Rusya’da Türk Sineması Günleri

Moskova YEE tarafından Dom Kino isimli bir sinema salonunda gerçekleştirilen programın açılışına, Sverdlovsk Bölgesi Kültür Bakan Yardımcısı Sergey Radçenko, Türkiye'nin Yekaterinburg Fahri Konsolosu Sergey Trofimov, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve Rus vatandaşlar katıldı.

Türk mutfağından ikramların sunulduğu etkinlikte, müzik dinletisi ve "Türkiye'yi Tanıyalım" başlıklı bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Sinema günleri kapsamında her gün Rusça alt yazılı 2 Türk filmi sinemaseverlerle buluşacak. Etkinlik 3 gün sürecek.

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Rusya’da "Türk Sineması Günleri"
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