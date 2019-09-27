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Süleymaniye’de anlamlı sempozyum

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Kültür Sanat Haberleri
Giriş Tarihi: 27.9.2019
Süleymaniye’de anlamlı sempozyum
İbn Haldun Üniversitesi'nin düzenlediği '2'nci Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu' Süleymaniye Külliyesi'nde başladı. Sempozyum'da konuşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "İstanbul'da bir çok medrese bakımsız ve iyi kullanılmıyordu. Bu alanların özellikle üniversitelere amacına uygun olarak kullandırılması gerekir. Sultan Süleyman'ın uluslararası boyutta konuşulması çok anlamlı olacaktır" dedi. İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Halil Berktay da Süleymaniye Külliyesi'nin üniversiteye tahsis edilmesinin büyük sorumluluk olduğunun altını çizdi.
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Süleymaniye’de anlamlı sempozyum
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