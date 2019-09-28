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şarkı akorları burada! kolay akor ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Kendine İyi Bak akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 18:20
Ahmet Kaya Kendine İyi Bak şarkı akorları burada! Kendine İyi Bak kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kendine İyi Bak bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kendine İyi Bak akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kendine İyi Bak şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : AA-YY-AY

Dm                 Am
Yan yana geçen geceler unutulup gider mi
Dm                Am
Acılar birden biter mi
Dm                 Am
Bir bebek özleminde seni aramak var ya
E                       Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Dm                Am
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi
Dm                 Am
Dikenleri göğü deler mi
Dm                 Am
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
E                       Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Dm              Am             ]  nakarat 2 tekrar
Kendine iyi bak beni düşünme   ]
E                  Am          ]
Su akar yatağını bulur         ]
Dm                Am
İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi
Dm                  Am
Kavgalar kansız biter mi
Dm                Am
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
E                      Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Dm                  Am
Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi
Dm                Am
Dostluklar birden biter mi
Dm                   Am
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
E                      Am
Bu hep böyle böyle gider mi
Nakarat

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Ahmet Kaya Kendine İyi Bak şarkı akorları burada! Kendine İyi Bak kolay akor ve orijinal ton
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