Ahmet Kaya Kendine İyi Bak şarkı akorları burada! Kendine İyi Bak kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kendine İyi Bak bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kendine İyi Bak akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kendine İyi Bak şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : AA-YY-AY

Dm Am Yan yana geçen geceler unutulup gider mi Dm Am Acılar birden biter mi Dm Am Bir bebek özleminde seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Dm Am Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi Dm Am Dikenleri göğü deler mi Dm Am Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Dm Am ] nakarat 2 tekrar Kendine iyi bak beni düşünme ] E Am ] Su akar yatağını bulur ] Dm Am İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi Dm Am Kavgalar kansız biter mi Dm Am Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Dm Am Şu kahpe dünya seni bana düşman eder mi Dm Am Dostluklar birden biter mi Dm Am Bir kardeş selamında seni aramak var ya E Am Bu hep böyle böyle gider mi Nakarat