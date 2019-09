Ahmet Kaya Kum Gibi şarkı akorları burada! Kum Gibi kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kum Gibi bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kum Gibi akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kum Gibi şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YYA-YYA

E Am Martılar ağlardı çöplüklerde, x2 F Dm E Biz seninle gülüşürdük Am E Şehirlere bombalar yağardı her gece, F Dm E Biz durmadan sevişirdik Am E F Acımasız olma şimdi bu kadar dün gibi dün gibi çekip gitme Dm F Dm F Dm E Bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi kum gibi ezip geçme E Am Sonbahar damlardı damlarımıza F Dm E Biz seninle sararırdık Am E Aydınlansın diye şu kirli yüzler F Dm E Biz durmadan savaşırdık.