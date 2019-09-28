Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > Ahmet Kaya Kum Gibi şarkı akorları burada! Kum Gibi kolay akor ve orijinal ton

Kum Gibi şarkı akorları burada! Kum Gibi kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği Kum Gibi şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Kum Gibi akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Kum Gibi akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 18:10 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 18:22
Ahmet Kaya Kum Gibi şarkı akorları burada! Kum Gibi kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kum Gibi bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kum Gibi akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kum Gibi şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YYA-YYA

E                      Am
Martılar ağlardı çöplüklerde,
                               x2
F          Dm        E
Biz  seninle gülüşürdük
Am                 E
Şehirlere bombalar yağardı her gece,
F         Dm           E
Biz durmadan sevişirdik
Am                          E                 F
Acımasız olma şimdi bu kadar dün gibi dün gibi çekip gitme
Dm                         F  Dm       F        Dm        E
Bırak da dolanayım ayaklarına kum gibi kum gibi ezip geçme
E                        Am   
Sonbahar damlardı damlarımıza
F         Dm         E
Biz seninle sararırdık
Am               E
Aydınlansın diye şu kirli yüzler
F           Dm         E
Biz durmadan savaşırdık.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Kaya Kum Gibi şarkı akorları burada! Kum Gibi kolay akor ve orijinal ton
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN