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Ayna Grubu şarkı akorları burada! Severek Ayrılanlar kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Severek Ayrılanlar akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Ayna Grubu (Erhan Güleryüz) Severek Ayrılanlar akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 17:17 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 17:39
Ayna Grubu Severek Ayrılanlar şarkı akorları burada! Severek Ayrılanlar kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Severek Ayrılanlar bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Severek Ayrılanlar akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Severek Ayrılanlar şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

KOLAY AKOR:

ŞARKI RİTMİ : AYY-AYY-AYAY 
Am      E Dm   Am       Dm        E
Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı
Am      E Dm   Am       Dm          E
Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı
     Dm       Am      Dm              E
Çok uzak şehirlerde aynı çarpan iki yürek
     Dm        Am       Dm            E
Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek
E     Dm         Am         E           Am
Gün gelir için yanar elin gider mektuplara
Am    E            Am          E    F    E
Gün gelir beni ararsın gözün dalar uzaklara
E     Dm         Am          E           Am
Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında
Am   E              Am          E    F    E
Her adımda beni ararsın gözün dalar ufuklara
E                      Am
Rüzgar aşkımı kucağına alsa 
                 F    Dm     F      E
Dağları tepeleri aşsa saçlarına ulaşsa

ORİJİNAL TON:

ŞARKI RİTMİ : AYY-AYY-AYAY 

G   F#    G    Bm       E        F#
Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı
G   F#    G    Bm       E          F#
Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı
     G           Bm    E              F#
Çok uzak şehirlerde aynı çarpar iki yürek
     G           Bm      E            F#
Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek
F#    E          Bm         F#        Bm
Gün gelir için yanar elin gider mektuplara
      F#          Bm         F#    G  F#
Gün gelir beni arasın gözün dalar uzaklara
F#    E          Bm         F#        Bm
Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında
      F#           Bm          F#    G  F#
Her adımda beni arasın gözün dalar ufuklara
 F#                      Bm   )
Rüzgar aşkını kucağına alsa    )
                   G           )
Dağları tepeleri aşsa          ) X 2 
              F#               )
Saçlarına ulaşsa               )

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Ayna Grubu Severek Ayrılanlar şarkı akorları burada! Severek Ayrılanlar kolay akor ve orijinal ton
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