Ayna Grubu Severek Ayrılanlar şarkı akorları burada! Severek Ayrılanlar kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Severek Ayrılanlar bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Severek Ayrılanlar akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Severek Ayrılanlar şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

KOLAY AKOR:

ŞARKI RİTMİ : AYY-AYY-AYAY Am E Dm Am Dm E Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı Am E Dm Am Dm E Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı Dm Am Dm E Çok uzak şehirlerde aynı çarpan iki yürek Dm Am Dm E Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek E Dm Am E Am Gün gelir için yanar elin gider mektuplara Am E Am E F E Gün gelir beni ararsın gözün dalar uzaklara E Dm Am E Am Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında Am E Am E F E Her adımda beni ararsın gözün dalar ufuklara E Am Rüzgar aşkımı kucağına alsa F Dm F E Dağları tepeleri aşsa saçlarına ulaşsa

ORİJİNAL TON:

ŞARKI RİTMİ : AYY-AYY-AYAY G F# G Bm E F# Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı G F# G Bm E F# Severek ayrılanlar yaşarlar pişmanlığı G Bm E F# Çok uzak şehirlerde aynı çarpar iki yürek G Bm E F# Çok uzak bir şehirde beklendiğini bilerek F# E Bm F# Bm Gün gelir için yanar elin gider mektuplara F# Bm F# G F# Gün gelir beni arasın gözün dalar uzaklara F# E Bm F# Bm Yaz gelir sıcak olur akşam sahil yollarında F# Bm F# G F# Her adımda beni arasın gözün dalar ufuklara F# Bm ) Rüzgar aşkını kucağına alsa ) G ) Dağları tepeleri aşsa ) X 2 F# ) Saçlarına ulaşsa )