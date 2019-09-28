Barış Manço Kol Düğmeleri şarkı akorları burada! Kol Düğmeleri kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kol Düğmeleri bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kol Düğmeleri akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kol Düğmeleri şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-YY Am Hatirlarim bugün gibi sessiz geçen son geceyi F Dm Am Dm E Basim öne egik bir suçlu gibi bana verdigin hediyeyi Am Iki küçük kol dügmesi bütün bir ask hikayesi F Dm Am Dm E Iki dügme iki ayri kolda bizim gibi ayri yolda Dm Am Aksam olunca sustururum herkesi her herseyi Dm E Gelir kol dügmelerinin birlesme saati Dm Am Usul usul çikarir koyarim kutuya yanyana Dm E Bitsin bu iskence kalsinlar bir arada Am Heyhat sabah gün isildar yalniz gece bulusanlar F Dm Am Dm E Yasli gözlerle ayrilirlar dügmeler gibi bizim gibi Am Bizim gibi ayrilirlar