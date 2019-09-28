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şarkı akorları burada! Kol Düğmeleri kolay akor ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Kol Düğmeleri akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Kol Düğmeleri akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 18:25
Barış Manço Kol Düğmeleri şarkı akorları burada! Kol Düğmeleri kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Kol Düğmeleri bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Kol Düğmeleri akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Kol Düğmeleri şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-YY 


Am                
Hatirlarim bugün gibi sessiz geçen son geceyi
F           Dm            Am            Dm          E
Basim öne egik bir suçlu gibi bana verdigin hediyeyi
Am
Iki küçük kol dügmesi bütün bir ask hikayesi
F         Dm          Am          Dm          E
Iki dügme iki ayri kolda bizim gibi ayri yolda
Dm                           Am
Aksam olunca sustururum herkesi her herseyi
Dm                                   E
Gelir kol dügmelerinin birlesme saati
Dm                           Am
Usul usul çikarir koyarim kutuya yanyana
Dm                                   E
Bitsin bu iskence kalsinlar bir arada
Am
Heyhat sabah gün isildar yalniz gece bulusanlar
F           Dm         Am            Dm          E
Yasli gözlerle ayrilirlar dügmeler gibi bizim gibi 
        Am            
Bizim gibi ayrilirlar

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Barış Manço Kol Düğmeleri şarkı akorları burada! Kol Düğmeleri kolay akor ve orijinal ton
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