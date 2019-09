Haluk Levent Akdeniz akşamları şarkı akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Akdeniz akşamları bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Akdeniz akşamları akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Akdeniz akşamları şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Am G F E Akdeniz aksamlari bir baska oluyor Am G F E Hele bir de aylardan temmuz ise bambaska Am G F E Sahilde insanlar kolkola simsicak Am G F E Cosmamak elde mi böyle bir aksamda Am G F E Iste ben böyle bir aksamda asik oldum Am Asik oldum