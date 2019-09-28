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şarkı akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Akdeniz akşamları akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Akdeniz akşamları akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 17:39
Haluk Levent Akdeniz akşamları şarkı akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Akdeniz akşamları bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Akdeniz akşamları akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Akdeniz akşamları şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Am       G           F       E 
 Akdeniz aksamlari bir baska oluyor
    Am          G           F       E
 Hele bir de aylardan temmuz ise bambaska
     Am      G       F      E
 Sahilde insanlar kolkola simsicak
      Am       G       F       E
 Cosmamak elde mi böyle bir aksamda
 
      Am        G       F        E    
 Iste ben böyle bir aksamda asik oldum 
        Am
 Asik oldum
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Haluk Levent Akdeniz akşamları şarkı akorları burada! Akdeniz Akşamları kolay akor ve orijinal ton
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