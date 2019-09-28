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şarkı akorları burada! Yalan kolay akor ve orijinal ton

Türkiye’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Yalan akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Yalan akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 28.9.2019 17:58 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 18:17
Haluk Levent Yalan şarkı akorları burada! Yalan kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Yalan bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Yalan akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Yalan şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YY-AY

Bugün bambaşka bir gün olacak dedim kendime
Herşeye yeniden başlamanın anı
Aynaya baktım gülümsedim
Topladım dağınık eşyalarımı
Hatta kendim boyadım yazlık pabuçlarımı
Selam vermedim sevmediklerime bile bugün
Anamı aradım şaşırdı kadın
Adını anmadım
Seni tanıyan dostlarıma bugün hiç uğramadım
Am                 G
Hergün unuttum diyorum
                  F
Artık bitti bugün yepyeni bir gün
Am                        G
Sonra küçük bir bakışın senin
                F                     Am-Dm
Küçücük bir gülüşün alevlendiriyor külleri
Am        
Soranlara unuttum diyorum
G
Adı neydi hatırlamıyorum
F         Dm     Am
Ben artık sevmiyorum
Yalan
Am 
Ama öyle demiyor içim
G
Susmuyor susmuyor kalbim
F         Dm    Am
Hala deli divaneyim
Am
Nereye gitsem ne yapsam
G                       F
Herşeyde sen güzelde ve çirkinde
Am                      G
Güzelde sevgin var insafsız
                   F
Çirkinde koyup gidişin
               Am-Dm
Sevmiyorum deyişin

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Haluk Levent Yalan şarkı akorları burada! Yalan kolay akor ve orijinal ton
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