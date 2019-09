Haluk Levent Yalan şarkı akorları burada! Yalan kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Yalan bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Yalan akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Yalan şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A-YY-AY

Bugün bambaşka bir gün olacak dedim kendime Herşeye yeniden başlamanın anı Aynaya baktım gülümsedim Topladım dağınık eşyalarımı Hatta kendim boyadım yazlık pabuçlarımı Selam vermedim sevmediklerime bile bugün Anamı aradım şaşırdı kadın Adını anmadım Seni tanıyan dostlarıma bugün hiç uğramadım Am G Hergün unuttum diyorum F Artık bitti bugün yepyeni bir gün Am G Sonra küçük bir bakışın senin F Am-Dm Küçücük bir gülüşün alevlendiriyor külleri Am Soranlara unuttum diyorum G Adı neydi hatırlamıyorum F Dm Am Ben artık sevmiyorum Yalan Am Ama öyle demiyor içim G Susmuyor susmuyor kalbim F Dm Am Hala deli divaneyim Am Nereye gitsem ne yapsam G F Herşeyde sen güzelde ve çirkinde Am G Güzelde sevgin var insafsız F Çirkinde koyup gidişin Am-Dm Sevmiyorum deyişin