Afili nasıl yazılır? Doğru yazılışı afilli mi, afili mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Afili nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile afili kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

AFİLİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''afili'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Öyle afili afili gezmekle büyük adam olunmuyor.

DOĞRU: Afili

YANLIŞ: Afilli