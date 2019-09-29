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nasıl yazılır? Doğru yazılışı afilli mi, afili mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, afili nasıl yazılır? ’ye göre afilli mi, afili mi? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:27
Afili nasıl yazılır? Doğru yazılışı afilli mi, afili mi? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Afili nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile afili kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

AFİLİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''afili'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Öyle afili afili gezmekle büyük adam olunmuyor.

DOĞRU: Afili

YANLIŞ: Afilli

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Afili nasıl yazılır? Doğru yazılışı afilli mi, afili mi? TDK
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