Ana sayfa nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ana sayfa'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ana sayfa nasıl yazılır? TDK'ye göre ana sayfa birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ANA SAYFA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ana sayfa'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

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