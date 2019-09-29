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nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzde birleşik kelimelerin yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. ’nun resmi internet sitesinden de bu hataların doğru yazılışları sık sık araştırılmaktadır. ‘’ nasıl yazılır’’ sorusu da konu ile alakalı en çok merak edilen sorulardan birisidir. Türk Dil Kurumu’na () göre ana sayfa birleşik mi, ayrı mı yazılmaktadır? TDK’ye göre Ana sayfa kelimesinin doğru yazılışı ve cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:21
Ana sayfa nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ana sayfa'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ana sayfa nasıl yazılır? TDK'ye göre ana sayfa birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ANA SAYFA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ana sayfa'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

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