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? Doğru yazılışı antreman mı, antrenman mı?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, antrenman nasıl yazılır? ’ye göre antreman mı, antrenman mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:29
Antrenman nasıl yazılır? Doğru yazılışı antreman mı, antrenman mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Antrenman nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile antrenman kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

ANTRENMAN NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''antrenman'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Akşam yapacağımız antrenmana hocamız gelemeyecekmiş.

DOĞRU: Antrenman

YANLIŞ: Antreman

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