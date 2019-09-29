Arz ederim nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''arz ederim'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, arz ederim nasıl yazılır? TDK'ye göre arz ederim birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

ARZ EDERİM NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''arz ederim'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

Size sunduğum raporun değerlendirilmesini arz ederim.