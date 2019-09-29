Ayaküstü nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''ayaküstü'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, ayaküstü nasıl yazılır? TDK'ye göre ayaküstü birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

AYAKÜSTÜ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''ayaküstü'' birleşik yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Ayaküstü konuşmak yerine beni eve davet edip bir kahve ikram etsen nasıl olur?