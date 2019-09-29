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? Doğru yazılışı barsak mı, bağırsak mı?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, bağırsak nasıl yazılır? ’ye göre barsak mı, bağırsak mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:46
Bağırsak nasıl yazılır? Doğru yazılışı barsak mı, bağırsak mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bağırsak nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile bağırsak kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

BAĞIRSAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bağırsak'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

DOĞRU: Bağırsak

YANLIŞ: Barsak

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Bağırsak nasıl yazılır? Doğru yazılışı barsak mı, bağırsak mı? TDK
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