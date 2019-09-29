Bağırsak nasıl yazılır? Doğru yazılışı barsak mı, bağırsak mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Bağırsak nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile bağırsak kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

BAĞIRSAK NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bağırsak'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

DOĞRU: Bağırsak

YANLIŞ: Barsak