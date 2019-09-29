Başa baş nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'başa baş nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, başa baş nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

BAŞA BAŞ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre başa baş ayrı yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'BAŞA BAŞ' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Başa baş bir mücadelenin sonunda kazanan taraf olduk.

Bu haftayı rakiplerimizle başa baş kapattık.

