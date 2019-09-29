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Sahaf Festivali başladı

Giriş Tarihi: 29.9.2019
Beyoğlu Sahaf Festivali başladı
Beyoğlu Belediyesi'nce düzenlenen 13. Beyoğlu Sahaf Festivali, Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı. 'Beyoğlu'nda Hayat Sanat ve Zanaat' temasıyla düzenlenen festivalin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, yazarlar, kitapseverler ve öğrenciler katıldı. Renkli görüntülere sahne olan açılış öncesinde öğrenciler okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için meydanda okuma zinciri oluşturdu. İstiklal Caddesi'ne kadar uzanan okuma zincirine Başkan Ali Haydar Yıldız da katıldı. Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Yıldız sahafları tek tek gezerek kitapları inceledi. Türkiye'nin dört bir yanından 50'ye yakın sahafın katıldığı festivalde yazma eserler, orijinal nüshalar, plaklar ve afişler meraklılarıyla buluştu. Festival 13 Ekim'e kadar sürecek.
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Beyoğlu Sahaf Festivali başladı
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