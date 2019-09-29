Bir hayli nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden her gün binlerce kelimenin doğru yazılışı ile ilgili bilgiler aranmaktadır. Günümüzde birleşik kelimeler çoğu kez yanlış yazılarak karşımıza çıkabilir. En çok tereddüte düşülen kelimelerden bir tanesi de ''bir hayli'' olarak dikkat çekmektedir. Peki, bir hayli nasıl yazılır? TDK'ye göre bir hayli birleşik mi yoksa ayrı mı yazılır?

BİR HAYLİ NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''bir hayli'' ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz.

ÖRNEKLER

Bir hayli zor olsa da yetişmeye çalışacağım.

Bu maçta bir hayli zorlandılar.