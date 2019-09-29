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Birdenbire nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

Günümüzün en önemli problemlerinden bir tanesi de yazım yanlışlarıdır. ’nun resmi internet sitesi üzerinden her gün binlerce kelime sorgulatılmaktadır. Özellikle birleşik kelimeler ile ilgili yanlışlar çok sık yapılmaktadır. ‘Birdenbire ’ kelimesi de bunlardan bir tanesidir. Peki, Birdenbire nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı yazılır? İşte ’ya göre doğru yazımı!

Giriş Tarihi: 29.9.2019 15:25
Birdenbire nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı? TDK

Türk Dil Kurumu'nun sitesinden yapılan sorgulamalardan bir tanesi de bu kelime hakkındadır. Birleşik mi, ayrı mı yazacağı konusunda kararsız kalan kişiler 'Birdenbire nasıl yazılır' sorusunun cevabını bu başlık altından öğrenebilecekler. Peki, birdenbire nasıl yazılır? Birleşik mi, ayrı mı?

BİRDENBİRE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre birdenbire birleşik yazılmaktadır. Cümlenin cümle içerisinde doğru yazımını aşağıda görebilirsiniz.

'BİRDENBİRE ' İÇİN CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

Birdenbire karşımıza çıkınca ne yapacağımızı bilemedik.

Birdenbire kapı açıldı ve masanın üzerindeki kağıtlar etrafa uçuştu.

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