Edip Akbayram Sen Benden Gittin Gideli şarkı akorları burada! Sen Benden Gittin Gideli kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Sen Benden Gittin Gideli bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Sen Benden Gittin Gideli akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Sen Benden Gittin Gideli şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A (Es) -YY-AY

Em C Öyle agırım ki kendime Am Em Sen benden gittin gideli Am F Tenin küs olmuş tenime G F Em Sen benden gittin gideli Em C Öyle bıkmışım ki kendimden Am Em Kurudum düştüm dalımdan Am F Sanki ruhum çıktı canımdan G F Em Sen benden gittin gideli Em C Bir cefam var idi bin oldu Am Em Aktı gözüm yaşı sel oldu Am F Yaz baharım döndü kış oldu G F Em Sen benden gittin gideli