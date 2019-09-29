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Sen Benden Gittin Gideli şarkı akorları burada! Sen Benden Gittin Gideli kolay akor ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği Sen Benden Gittin Gideli şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Sen Benden Gittin Gideli akor ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Sen Benden Gittin Gideli akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:26 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:27
Edip Akbayram Sen Benden Gittin Gideli şarkı akorları burada! Sen Benden Gittin Gideli kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Sen Benden Gittin Gideli bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Sen Benden Gittin Gideli akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Sen Benden Gittin Gideli şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

ŞARKI RİTMİ : A (Es) -YY-AY 


Em C
Öyle agırım ki kendime
Am Em
Sen benden gittin gideli
Am F
Tenin küs olmuş tenime
G F Em
Sen benden gittin gideli
Em C
Öyle bıkmışım ki kendimden
Am Em
Kurudum düştüm dalımdan
Am F
Sanki ruhum çıktı canımdan
G F Em
Sen benden gittin gideli
Em C
Bir cefam var idi bin oldu
Am Em
Aktı gözüm yaşı sel oldu
Am F
Yaz baharım döndü kış oldu
G F Em
Sen benden gittin gideli
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Edip Akbayram Sen Benden Gittin Gideli şarkı akorları burada! Sen Benden Gittin Gideli kolay akor ve orijinal ton
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