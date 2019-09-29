Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Kültür Sanat Haberleri > MFÖ Ah Bu Ben şarkı akorları burada! Ah Bu Ben kolay akor ve orijinal ton

şarkı akorları burada! Ah Bu Ben kolay ve orijinal ton

’de neredeyse herkesin en az bir kez dinlediği şarkısının hem sözleri hem de gitar akorları zaman zaman müzikseverler tarafından araştırılıyor. Kamp ateşi şarkıcısından profesyonel gitaristlere kadar herkesin kolayca çalabileceği Ah Bu Ben ve sözlerini haberimizde derledik. İşte Ah Bu Ben akor ve şarkı sözleri…

Giriş Tarihi: 29.9.2019 17:43 Güncelleme Tarihi: 29.9.2019 17:44
MFÖ Ah Bu Ben şarkı akorları burada! Ah Bu Ben kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Ah Bu Ben bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Ah Bu Ben akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Ah Bu Ben şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-AYY-AY    Arpeji : pimi aimi 

C          Am                    Em                        
Zor olsada galiba donuyorum sana                
C          Am                     Em                        
Gel dersen hemen cagirmassan gecerken                
D                                                
Yerle gok arasanda bir yerde                        
G            D            C              Am                
Sen beni tanimazsin severimde soylemem                
G            D    C                       G                
Sen beni uzak sanirsin bilirim soz dinlemem        


NAKARAT
C          D          G           Em                        
Ah bu ben kendimi nerelere kossam?                
C          D               G       D                
Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam                
C          D          G            Em/D                
Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam                
C          D           B       Em                        
Cekilsem sahillere hayaller mi kursam?                
                                                
C -Am- Em - C -Am- Em                                                           
       
             
                                                
C          Am                    Em                        
Zor olsada galiba donuyorum sana                
C          Am                     Em                        
Gel dersen hemen cagirmassan gecerken                
D                                                
Yerle gok arasanda bir yerde                        
G            D            C              Am                
Sen beni tanimazsin severimde soylemem                
G            D    C                       G                
Sen beni uzak sanirsin bilirim soz dinlemem        


C          D          G        D-Em-D                       
Ah bu ben kendimi nerelere kossam?                
C          D               G                       
Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam                
C          D          G-D-Em-D                     
Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam                
C          D           B        C                     
Cekilsem sahillere hayaller mi kursam?   
C  -   D     G   -D    -Em   -D
............Nerelere koşsam
C  -   D     G         
............gizlice ağlasam
C  -   D     G   -D    -Em   -D
............nerelerde bulsam
C  -   D      B               Em
.............hayaller mi kursam ?


C          D          G        D-Em-D                       
Ah bu ben kendimi nerelere kossam?                
C          D               G                       
Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam                
C          D          G-D-Em-D                     
Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam                
C          D           B        Em                    
Cekilsem sahillere hayaller mi kursam?   
C-Am-Em 
C-Am-Em

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MFÖ Ah Bu Ben şarkı akorları burada! Ah Bu Ben kolay akor ve orijinal ton
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN