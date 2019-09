MFÖ Ah Bu Ben şarkı akorları burada! Ah Bu Ben kolay akor ve orijinal ton

Sevilen şarkı Ah Bu Ben bugüne kadar birçok sanatçı tarafından seslendirildi ve neredeyse her ortamda bu şarkıyı duyabilirsiniz. Şarkının radyo veya sosyal alanlarda çalmasının yanı sıra, gitarla çalınması da oldukça yaygın! Ah Bu Ben akor ve sözleri haberimizde yer alıyor. İşte, kolay tonda ve baresiz şekilde çalabileceğiniz Ah Bu Ben şarkısı için akorlar ve şarkı sözleri…

Şarkı Ritmi : A-AYY-AY Arpeji : pimi aimi C Am Em Zor olsada galiba donuyorum sana C Am Em Gel dersen hemen cagirmassan gecerken D Yerle gok arasanda bir yerde G D C Am Sen beni tanimazsin severimde soylemem G D C G Sen beni uzak sanirsin bilirim soz dinlemem NAKARAT C D G Em Ah bu ben kendimi nerelere kossam? C D G D Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam C D G Em/D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B Em Cekilsem sahillere hayaller mi kursam? C -Am- Em - C -Am- Em C Am Em Zor olsada galiba donuyorum sana C Am Em Gel dersen hemen cagirmassan gecerken D Yerle gok arasanda bir yerde G D C Am Sen beni tanimazsin severimde soylemem G D C G Sen beni uzak sanirsin bilirim soz dinlemem C D G D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelere kossam? C D G Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam C D G-D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B C Cekilsem sahillere hayaller mi kursam? C - D G -D -Em -D ............Nerelere koşsam C - D G ............gizlice ağlasam C - D G -D -Em -D ............nerelerde bulsam C - D B Em .............hayaller mi kursam ? C D G D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelere kossam? C D G Saklansam bir yerlerde gizlice aglasam C D G-D-Em-D Ah bu ben kendimi nerelerde bulsam C D B Em Cekilsem sahillere hayaller mi kursam? C-Am-Em C-Am-Em